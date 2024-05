Prächtiger Blumenschmuck an den Häusern und Balkonen hat in Virgen eine lange Tradition. Zudem findet man überall im Dorf öffentliche Grünflächen, Blumentröge an Geländern, Rabatten und Blumenbeete an Verkehrsinseln. Ein besonderer Blickfang ist der prächtige Blumenschmetterling bei der Ortseinfahrt. Zurecht wurde die Gemeinde Virgen im Rahmen der Entente Florale Europe im Jahr 2006 zum schönsten Blumendorf Europas ausgezeichnet. Eine Besonderheit in Virgen sind die „Bischlmamm“, das sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich liebevoll um das Gießen und die Pflege der öffentlichen Blumen kümmern.