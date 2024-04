Die Wintersaison ist abgehakt – nicht nur im Gelände, sondern auch in der Statistik. Auf den Pisten, am Eis, im Eis, auf dem Berg, auf Wanderwegen und auf Rodelbahnen verbrachten viele Menschen im Bezirk ihre Freizeit. Das forderte auch Opfer – 160 Verunfalle wurden vom Kuratorium für alpine Sicherheit gezählt. Das mag jetzt viel klingen. Aber Mathias Außerdorfer, der Chef der Alpinpolizei in Osttirol, sagt: „Damit liegen wir im Schnitt.“ Im Winter 2022/23 gab es 164 Verunfalle, im Jahr davor 133. Durch die exakt 108 Unfälle, die sich im Winter ereignet haben, wurden 113 Personen verletzt, 46 blieben unverletzt.

Auch ein Todesfall musste beklagt werden. Es war am 28. Dezember. Ein deutscher Staatsbürger wanderte mit seiner Frau in Richtung Roaner Alm am Iselsberg. Außerdorfer: „Dabei kam es zu einem medizinischen Notfall. Der Mann ist zusammengebrochen, er hat einen Herzinfarkt erlitten und starb.“ In den vergangenen Jahren waren die Todeszahlen höher. Es hat drei bis vier tödlich Verunglückte gegeben.

Mathias Außerdorfer, Chef der alpinen Einsatzgruppe in Osttirol © Ruggenthaler

Die meisten Verunfallten werden von den Skipisten gemeldet. Insgesamt waren es 99. „Dabei ging es unter anderem am häufigsten um Kollisionen im organisierten Skiraum, aber auch um Liftunfälle oder Anprall gegen Hindernisse.“ Auch etliche Skitouren verliefen nicht ohne Zwischenfälle. Hier waren 27 Personen in Unfälle verwickelt. Sieben Liftunfälle sind statistisch erfasst. Es hat keine Verletzten auf der Jagd gegeben. Niedrig blieb die Zahl auch beim Rodeln mit vier Verunfallten. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Rodelbahnen im vergangenen Winter nicht durchgehend in Betrieb waren.

Wenige Unfälle beim Eisklettern

In Grenzen gehalten haben sich auch die Zahlen der Verunfallten beim Eisklettern, drei Personen waren betroffen. Dazu erklärt Außerdorfer: „Und das, obwohl das Eisklettern boomt. Aber im abgelaufenen milden Winter hat es sich in erster Linie auf den Eispark im Matreier Gschlöss konzentriert.“ Für den Alpinpolizei-Chef ist es schon verwunderlich, dass in dieser Sparte nicht mehr passiert, weil sehr viele Menschen beim Eisklettern unterwegs seien.

Was das Alter der Verunfallten anbelangt, ist nicht zu übersehen, dass die Jugend in der Statistik ganz oben steht. Im Alter zwischen zehn und 20 Jahren gab es 51 der 160 Unfallopfer. Dahinter folgt die Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen mit 28 Verunfallten. 17 Verunfallte gab es in der Gruppe der 41- bis 50-Jährigen und 13 in der Gruppe der 61- bis 70-Jährigen. Da hat es die Jahre davor schon anders ausgesehen. Im Corona-Winter 2021/22 „bauten“ 20 Jugendliche Unfälle und die 51-bis 60-Jährigen führten damals die Statistik mit 25 Verunfallten an.