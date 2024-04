Am Sonntag gegen 16.50 Uhr lenkte eine 20-jährige österreichische Staatsbürgerin ihren Pkw auf der Drautalstraße von Lienz kommend in Richtung Abfaltersbach. Im Fahrzeug befand sich noch ein 20-jähriger österreichischer Staatsbürger als Beifahrer. Aus bislang unbekannter Ursache prallte das Fahrzeug im Gemeindegebiet von Leisach gegen die dortige Leitplanke, kippte auf die Fahrerseite und schlitterte rund 25 Meter weiter, bis es schließlich auf dem Dach liegen blieb. Während sich die Insassen noch im Fahrzeug befanden, brach im Bereich des Motorraums ein Brand aus. Die Insassen konnten sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien, zudem leisteten Passanten erste Hilfe. Eine bei der Unfallörtlichkeit eintreffende Streife der Polizeiinspektion Lienz konnten den Brand erfolgreich bekämpfen. Die Verunfallten wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle von der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht, wo sich herausstellte, dass sie beim Unfall unverletzt geblieben waren.

Sperre der Drautalstraße

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Drautalstraße musste zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt werden, bis anschließend wechselseitige Anhaltungen durchgeführt wurden und die Einschränkungen um 18 Uhr wieder aufgehoben werden konnten. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Leisach mit zwei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften und Lienz mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, die Rettung mit sechs Einsatzkräften und die Polizei mit sechs Einsatzkräften. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden.