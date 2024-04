Barfuß stand Magdalena Pircher bei ihrem Auftritt auf der Bühne und sandte in einem Poetry-Slam ihre Botschaft aus: „Wenn jeder Mensch sich liebt“. Für den Einzug in eine der drei bevorstehenden Live-Shows der „großen Chance“ reichte es für die Lienzerin leider nicht.

Die Musikerin und Sängerin präsentiert auf ihrem Youtube-Kanal selbst komponierte Lieder:

Neue Teilnehmer für die Live-Shows aus Wien, Tirol und Steiermark

Mit dem „Herz-Buzzer“ direkt in die Live-Shows ging es dagegen für die Tanzgruppe Arri-Family aus Wien (Josh.), die M.O.M. Beatbox Crew aus Wien (Mark Seibert) und Sängerin Laurena aus Tirol (Simone Stelzer). Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an den Sänger Philip Piller aus Wien und die Tanzgruppe Limited Edition aus der Steiermark, die am Ende der Sendung ins Semifinale aufstiegen.