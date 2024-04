Ihre Bühnenoutfits für die Aufzeichnungen der ORF-Show „Die große Chance - Let‘s sing and dance“ mussten die Kandidaten bereits im Dezember bekannt geben. „Ich kleide mich immer spontan und nach Gefühl. Aber für diesen Studiotermin habe ich natürlich eine Ausnahme gemacht“, lächelt Magdalena Pircher mit einem Augenzwinkern.

Die 27-jährige Buchautorin und Musikerin aus Lienz war, wie alle anderen Kandidaten auch, bereits im Jänner nach Wien eingeladen. Denn die ersten sechs Sendungen der Show hat der ORF aus Aufzeichnungen zusammengestellt. Der Auftritt der Teilnehmerin aus Lienz ist erst heute Abend zu sehen, in der sechsten und damit letzten der aufgezeichneten Ausgaben.

Für Magdalena Pircher besteht die Chance, als einer der besten fünf Acts der heutigen Sendung in eine der drei bevorstehenden Live-Shows einzuziehen. In der Jury sitzen heute Mark Seibert, Simone Stelzer und Josh. In Osttirol heißt es jedenfalls Daumen drücken, für die einzige Vertreterin aus dem Bezirk.

An jedem der Live-Abende wählt das Publikum erneut die jeweils drei besten Beiträge aus. Damit sind dann alle neun Startplätze für die Finalshow vergeben. Dem Gewinner der „großen Chance“ am 17. Mai winken 50.000 Euro.

Ein Poetry Slam mit Botschaft

Als Überraschung darf übrigens die Entscheidung der jungen Künstlerin gewertet werden, ihren ersten Auftritt in der „großen Chance“ nicht als Musikerin zu absolvieren. „In meinen Liedern steckt immer eine Botschaft. Diesmal habe ich mich auf den Text konzentriert.“ Magdalena Pircher präsentiert einen Poetry-Slam zum Thema „Wenn jeder Mensch sich liebt“. Und zwar barfuß, weil sich die junge Frau so am wohlsten fühlt.

Kurz vor der Aufzeichnung ihres Auftritts war die Teilnehmerin „überhaupt nicht nervös“, erinnert sie sich. Es war auch niemand im Backstage-Bereich, der sie mit seiner Nervosität hätte anstecken können. Im Publikum saßen natürlich Freunde und fieberten mit. „Ich bringe meine Stimme, meine Botschaft auf die Bühne“, das war ihr wichtig.

Den Aufenthalt in der Bundeshauptstadt verband Magdalena Pircher übrigens gleich mit einem Auftritt als Orchestermusikerin. Immerhin hat sie in Wien Fagott studiert und konzertierte bereits mit den Münchner Philharmonikern.