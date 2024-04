Am Samstag, dem 27. April startet die Saison im Erlebnis-und Wohlfühlgarten Vitalpinum in Assling. Unter dem Jahresmotto „Wohlgefühl“ wird das Angebot um eine neue Sinnesstation erweitert – die Murmeltier Massagebank. „Das eigene Körpergewicht wird auf die mit Massage-Elementen erweiterte Sitzbank verlagert und so erfahren die Rücken-, Rumpf- und Oberschenkelpartien eine besondere Art der Massage“, schildert Vitalpinum-Leitung Johanna Unterweger.

Auch Düfte stehen im Fokus. Die neue „Duftreise“- Führung soll Interessierten die Vorteile unterschiedlicher Gerüche näherbringen. „Düfte haben einen Einfluss auf das Unterbewusstsein, wecken Emotionen und können Ängste lindern“, sagt Unterweger. Es wird bei Stationen wie der Thymianhütte mit Atemmeditation, dem Energieplatz oder dem Zirbenwald mit Zirbenliege Halt gemacht. Gruppen ab 15 Personen können die Führung auf Voranmeldung buchen.

Die Massage-Bank verspricht Entspannung für unterschiedliche Muskelpartien © KK/Vitalpinum

Räuchern, Konzerte, Theater und Elfe Fenja

Den Auftakt des Veranstaltungssommers macht die Ausstellung Natursymbiose mit Corinna Rainer und Günter Bauernfeind, die ihre Malerein, Texte und Fotografien präsentieren. Sie wird am 25. Mai mit einer Vernissage eröffnet und kann bis 7. Juni besucht werden. Am 13. Juni lädt Räucherexpertin Karin Halbfurter Interessierte dazu ein, die Kraft des Räucherns zu entdecken. Am 27. September berichtet Biologin Barbara Brunner in Form von Kräutermärchen für Erwachsene unter anderem von verliebten Ringelblumen. Die fahrende Bühne des Ensembles Porcia macht am 23. Juni im Vitalpinum Halt. Mit dem Stück „Die Wirtin“ von Peter Turrini verwandelt sich der Garten in eine Theaterkulisse.

Am 21. Juli präsentiert sich das Cardinal Points Ensemble dem Publikum, am 31. August folgt das alljährliche Sommernachtskonzert mit der Musikkapelle Assling. Auch die feierliche Sonntags-Messe am 22. September wird musikalisch umrahmt. Die kleinen Gäste können bereits am 16. Mai in den Veranstaltungssommer starten und mit der Osttiroler Autorin Manuela Neumair und der Elfe Fenja die Magie der Frühlingsblumenwiese erkunden.