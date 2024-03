Und wieder grüßte das Murmeltier, in der jüngsten Sitzung des Matreier Gemeinderates. Der überarbeitete Bebauungsplan für das geplante Garni Hotel, der von der Aufsichtsbehörde gefordert wurde, stand zum Beschluss an. Um einen Meter niedriger, dafür um einen Meter breiter wird der Bau, den die Egger Bau aus Mittersill im Zentrum vorhat. Schon seit Monaten wird im Ort über das Hochhaus diskutiert, das entstehen soll. Der erste Bebauungsplan erhielt mit 9:8 Stimmen eine knappe Zustimmung. Auch Mandatare der Bürgermeister-Fraktion Matreier Liste stimmte dagegen. Anders bot sich die Lage am Dienstag. Da genehmigten den Plan die Räte der Matreier Liste elf Stimmen. Nur Lukas Wibmer von der Liste scherte aus und war mit der Opposition dagegen.