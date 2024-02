Obwohl sich am Wochenende die Region hinterm Kofl sehr winterlich präsentierte, haben die Veranstalter des Tristacher Nachttourenlaufes übers Wochenende den Entschluss gefasst, den geplanten Bewerb am Freitag, 1. März, abzusagen. „Für einen Nachtbewerb steht die Sicherheit der TeilnehmerInnen an erster Stelle – und hier hakt es! Eine Präparierung der Skipiste ist zurzeit leider nicht möglich, die Schneedecke im unteren Bereich (Kreitwiese - Steilhang) ist zu gering und der Boden schon zu weich, dass mit dem Pistengerät gefahren werden könnte“, heißt es in einer Presseaussendung. Somit könnten die Skitourenläufer nicht sicher an den Ausgangspunkt (Kreithof) gebracht werden. Das Organisatorenteam geht davon aus, dass die Temperaturen und der vorhergesagte Regen diese Woche der Schneedecke weiter zusetzen werden. Die Veranstaltung musste heuer wegen Schneemangels bereits einmal verschoben werden. Im Vorjahr waren 253 Teilnehmer mit dabei.