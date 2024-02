Bei Einsätzen auf dem Wasser, an Land oder bei der Bade-Beaufsichtigung: Da sieht man die Wasserretter am häufigsten. Doch zu ihren Tätigkeiten gehört weit mehr. Viele Aufgaben werden im Hintergrund erledigt und von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Davon wollte sich Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) persönlich ein Bild machen. In Begleitung von Bundesrat Markus Stotter und den Landtagsabgeordneten Martin Mayerl und Sebastian Kolland stattete er der Einsatzstelle in Osttirol einen Besuch ab.

Die Mitglieder der Wasserrettung freuten sich über den Besuch und das Interesse der Politiker © ÖWR Osttirol

„Ein professionelles Angebot ist wichtig“

Sichtlich beeindruckt zeigten sich Totschnig und die politischen Vertreter von der Leistungsbilanz der Einsatzstelle Osttirol: „Osttirol ist ein Wassereldorado, damit sind viele Sportarten verbunden. Umso wichtiger ist ein professionelles Wasserrettungsangebot.“ Die enorme Energie des Vereines hinsichtlich Jugendausbildung sei nicht nur für den einzelnen Jugendlichen von großem Wert, sondern auch gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung, zollte Totschnig seinen Respekt.

Aber auch für die Osttiroler Wasserrettung war der Besuch etwas Besonderes. Meinhard Pargger, Präsident der Wasserrettung: „Für uns bedeutet dieser Besuch Respekt, Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit, die von den Funktionären und Mitgliedern der Wasserrettung Tag für Tag ehrenamtlich erbracht wird. Letztendlich trägt die Arbeit der Wasserrettung mit für die Sicherheit der Bevölkerung Osttirols und vieler Touristen bei.“