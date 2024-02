Monti Beton und Hans Krankl (alias Johann K.) erobern erstmals eine Bühne in Osttirol. Das achtköpfige Team rund um Österreichs Fußballlegende kommt auf Einladung der Stadtkultur für ein einmaliges Live-Konzert nach Lienz. Die Gemeinsamkeiten der drei Protagonisten Hans Krankl, Thomas Schreiber und Toni Matosic sind groß und reichen von der Liebe zur guten Musik und zum Fußball bis zum Humor à la Monty Python. Moderator des Abends ist Ralph Schader, der schon lange mit der Kulttruppe unterwegs ist. „Insgesamt reist am Freitag eine 14-köpfige Mannschaft an, um den Stadtsaal am Abend in eine brodelnde Hit-Arena zu verwandeln. Es handelt sich um ein Sondergastspiel, wie es nicht allzu oft zu hören ist.“