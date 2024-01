Da hatte wohl ein Schutzengel seine Finger im Spiel: Just an seinem 14. Geburtstag hieß es am Mittwoch, dass der Südtiroler Junge, der bei einem tragischen Verkehrsunfall in Assling seine Mutter und seine beiden Brüder (7 und 10 Jahre) verloren hatte, „auf dem Weg zur Besserung und außer Lebensgefahr ist“.