„Es ist unfassbar“ – Bürgermeister Thomas Summerer aus Sexten, das 48 Kilometer von Lienz entfernt ist, kann kaum Worte finden, nach der Tragödie, die über seine Gemeinde hereingebrochen ist. Eine Mutter und zwei ihrer Söhne sind Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall im Osttiroler Assling tödlich verunglückt. Der siebenjährige Bub starb wie die Mutter (47) noch an der Unfallstelle. Der zehnjährige Sohn ist am Abend im Klinikum Klagenfurt seinen Verletzungen erlegen. Ihr 13-jähriger Sohn befindet sich in der Klinik in Innsbruck. Sein Zustand wird als stabil bezeichnet.