„Be Part of the Mountain“ ist eine internationale Kooperationsinitiative des ALPARC, ein Netzwerk der alpinen Schutzgebiete, zur Bewusstseinsbildung und Verantwortungsvermittlung gegenüber Sportler in alpinen Schutzgebieten und darüber hinaus. Mehr Sensibilisierung ist nämlich notwendig, denn seit Jahren boomt der Natursport in den Alpen. Sowohl im Sommer als auch im Winter zieht es Erholungssuchende und Sportbegeisterte in die Natur – immer häufiger auch in Schutzgebiete und damit in den Lebensraum seltener und geschützter Tier- und Pflanzenarten.

Die Anzahl sowie die räumliche und zeitliche Ausdehnung der Natursportaktivitäten haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Neue Technologien wie E-MTBs, Freeride-Ski und bessere Wander- und Campingausrüstung machen es heute einer großen Anzahl an Outdoor-Sportlern möglich, in abgelegenere Gebiete vorzudringen.

Naturverträgliches Handeln seitens der Sportler

Daher versuchen Initiativen wie „Be Part of the Mountain“ speziell auch Anfänger in den verschiedenen sportliche Aktivitäten das notwendige Wissen zum naturverträglichen Handeln beim „Outdoor-Sport“ in freier Natur zu vermitteln und damit die negativen Einflüsse auf die Tierwelt und Naturräume zu reduzieren. Insbesondere im Winter und während der Paarungszeit können diese Störungen von außen eine Gefahr für die alpine Tierwelt sein.

Neben Informationseinheiten an Ausgangspunkten für beliebte Touren und Foldern für Besucher werden beispielsweise auch Fortbildungen für Bergführer angeboten. „Die Beteiligung des Nationalparks Hohe Tauern an dieser Initiative ist ein wichtiger Beitrag für den Schutz unserer Natur. In Tirol haben wir mit dem Programm von ,Bergwelt Tirol – miteinander erleben‘ bereits ein sehr gutes Werkzeug an der Hand, um die Menschen für ein gutes Miteinander von Mensch und Natur zu sensibilisieren“, sagt Naturschutzlandesrat René Zumtobel.

Wildtiere erleiden Stress durch Störung

„Es freut mich, dass ‚Be Part of the Mountain‘ auch die Interessen der Natur und unserer Schutzgebiete alpenweit transportiert. Nicht zuletzt bietet die Initiative mehrsprachig wertvolle Tipps für ein für Mensch und Tier sicheres Naturerlebnis“, erklärt Nationalparkdirektor Hermann Stotter.

Die Initiative „Be Part of the Mountain“ steht mit seiner Abkürzung “BPM” auch für die englische Bezeichnung von Herzschlägen pro Minute (beats per minute) und drückt damit den Stress von Wildtieren bei Störungen aus. Web-Info für Outdoor-Begeisterte: https://www.bepartofthemountain.org