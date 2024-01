Bereits seit 1725 befindet sich der Trogerhof im Besitz der Familie Ortner, schon der Großvater des jetzigen Betriebsführers hat mit großer Leidenschaft an verschiedenen Gerätschaften und technischen Lösungen zur Erleichterung der Arbeit am Hof getüftelt. Dieser Innovationsgeist hat sich bis heute gehalten, wobei vor allem die Minimierung des Energieeinsatzes ein Ziel am Betrieb ist. Am Hof werden neben Milchkühen auch Schafe, Schweine und Hühner gehalten. Bis vor Kurzem hat auch die Forstwirtschaft am Biobetrieb eine Rolle gespielt, leider ist der Hof – wie viele andere in der Region – stark von den Schadereignissen der letzten Jahre betroffen. Die Wiederaufforstung mit teils selbst gezogenen, standortangepassten Baumsetzlingen hat aber bereits begonnen.

Für ihr Engagement rund um den Klimaschutz wurden Magdalena, Josef und Andreas Ortner neben fünf weiteren Höfen in Tirol mit dem 1. Klima- und Energiepreis ausgezeichnet. Vorgenommen haben die Ehrung Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger, Andrä Stigger vom Klimabündnis Tirol, Landesbäuerin Helga Brunschmid sowie Kammerdirektor Ferdinand Grüner.