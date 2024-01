Sieben Ehepaare aus Matrei feierten Ende 2023 ihren 50. Hochzeitstag. Bürgermeister Raimund Steiner und Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Bettina Heinricher luden die Jubelpaare in das Rathaus ein und stießen mit Ihnen auf das Wohl und noch weitere gemeinsame glückliche Jahre an. Beständig und wertvoll, wie ein Diamant ist die Ehe von Florian und Antonia Riepler. Sie blicken auf 60 gemeinsame Jahre zurück, konnten aber an der Feier in der Gemeinde nicht teilnehmen. 50 Jahre Eheglück feierten Emma und Johann Steiner, Anna und Johann Hanser, Regina und Johannes Mattersberger, Monika und Josef Niedrist, Elisabeth und Georg Resinger, Elisabeth und Franz Trager sowie Josefa und Jakob Niederegger.