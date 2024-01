Die nackten Zahlen sprechen für sich: Das Jahr 2023 war für den Bezirk Lienz, der um jeden Einwohner kämpft, kein gutes. „Es gab um elf Prozent weniger Geburten als 2022“, informiert Sabine Istenich vom Standesamt in Lienz. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass im Vorjahr 62 Kinder weniger als im Jahr zuvor das Licht der Welt erblickt haben. Das ist ein großer Einbruch. Geboren wurden im Bezirkskrankenhaus Lienz 498 Buben und Mädchen. Dazu hat es 18 ausländische Geburten gegeben. Insgesamt wurden 267 Buben und 249 Mädchen geboren. Dreimal machten Zwillinge ihren ersten Schrei. Vier Kinder wurden in Form von Heimgeburten auf die Welt gebracht. Laut Standesamtsverband Lienz kamen 111 Buben und 103 Mädchen zur Welt. Der stärkste Geburtsmonat war der November 2023 mit 56 Geburten.

Was auffällt: Keine männlichen Geburten gab es in St. Johann im Walde und in Schlaiten. In Lavant wurde kein Mädchen geboren. In Dölsach liefen die Mädchen den Buben den Rang ab. Hier stehen 16 weibliche Geburten vier männlichen gegenüber. Die beliebtesten Vornamen für die Neugeborenen waren Lea und Elias, gefolgt von Emma und Tobias.

Neun Scheidungen mehr

Einen starken Rückgang gab es auch bei den standesamtlichen Hochzeiten. Gaben sich 2022 noch 197 Paare in Osttirol das Ja-Wort, so waren es im Vorjahr nur mehr 169 Paare. Dafür gab es 2023 mit sechs eingetragenen Partnerschaften eine mehr als 2022. 110 Männer und 114 Frauen wurden im Standesamtsverband Lienz verheiratet. Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich aus der Gleichgeschlechtlichkeit einiger Paare. Istenich: „Die beliebtesten Monate für Trauungen waren August und September 2023.“ In der Liebburg in Lienz wurde am häufigsten getraut. Hier schlossen 133 Paare den Bund fürs Leben. 36 Paare haben sich auf Schloss Bruck getraut und zwölf Ehen wurden im Ausland geschlossen. Der jüngste Ehepartner war 20, der älteste 73 Jahre alt. Der größte Altersunterschied bei den Trauungen betrug 18 Jahre.

Kein freudiges Ergebnis weist die Statistik des Standesamtsverbandes bei den Scheidungen auf. 54 Paare haben sich im Vorjahr getrennt. 2022 waren es mit 45 um neun Scheidungen weniger. 22 Trennungen betrafen 2023 Ehen, die nicht in Lienz geschlossen wurden.

Sterbealter von Frauen gestiegen

361 Menschen sind im Vorjahr in Osttirol gestorben. Darin erfasst sind 30 Todesfälle von Personen, die im Ausland verstorben, aber in einer Verbandsgemeinde geboren sind. Mit 52,63 Prozent haben mehr Männer als Frauen diese Welt verlassen. Das Durchschnittsalter bei den verstorbenen Männern lag 76,63 Jahren, jenes der Frauen bei 83,94 Jahren. Der älteste Mann wurde 2023 99 Jahre, die älteste Frau erreichte ein Lebensalter von 103 Jahren. Das durchschnittliche Sterbealter von Frauen ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um zwei Jahre angestiegen (von 81,91 auf 83,94 Jahre).