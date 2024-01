Anfang Januar beginnt die Brutzeit der Bartgeier in den Hohen Tauern. Im Nationalpark in Osttirol durfte man sich im Vorjahr über besonderen Nachwuchs freuen. Erstmals seit 100 Jahren schlüpfte Anfang März ein Bartgeierküken, das überlebte. Vater des Jungen ist Lea, 2015 im Dorfertal in Kals freigelassen. Die Mutter, El Dorado, wurde 2001 im Gschlößtal freigelassen. Geburtsort war Prägraten. Kurz danach, Mitte März, erblickte ein Bartgeierjunges im Gschlösstal in Matrei das Licht der Welt. Die Eltern sind hier Pinzgarus, 2008 in Rauris ausgewildert und Glocknerlady, 2012 in Heiligenblut in die Freiheit entlassen.