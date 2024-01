Es birgt viele interessante Fakten – das Unternehmensregister mit Firmenbuchdetails. Es verrät, welches Unternehmen finanziell wie da steht und wer mit welcher Firma verbandelt, verstrickt und verquickt ist. Die spannendsten Konstruktionen sind dort zu finden – natürlich auch von Osttiroler Unternehmen. So geht aus den Vorlagen hervor, dass die Säumerei Event GmbH, über die am 18. Dezember 2023 mit Verbindlichkeiten in Höhe von 526.000 Euro der Konkurs eröffnet wurde, Gesellschafterin der Geigenseer Brauerei in Hopfgarten ist. Sie hält 21,999 Prozent der Anteile. Die Geigenseer GmbH bangt jetzt um ihren Teilhaber.

Noch ist nicht klar, ob die Säumerei Event GmbH einen Sanierungsplan vorlegen wird. „Darüber werden wir am 24. Jänner bei der ersten Tagsatzung und Gläubigerversammlung Informationen haben“, sagt Klaus Schaller, der Leiter des Kreditschutzverbandes KSV 1870 in Innsbruck. Wird keine Sanierung angestrebt, werden die Anteile an der Geigenseer GmbH, die Kapitalbeteiligung sind, nach ihrem Wert berechnet. Schaller: „Und dann werden sie um gutes Geld verkauft und die Gläubiger werden sich nicht mit einer niederen Quote zufriedengeben.“ Kommt es zu einer Sanierung, dann müssen die Anteile nicht verkauft werden, wenn die Schuldner Geld für diese Sanierung woanders herbekommen.

Klaus Schaller vom KSV 1870 in Innsbruck © KK/Tom Bause - bause.at

Auch mit einem anderen Konkurs war die Geigenseer GmbH indirekt verstrickt. Anfang Juli schlitterte die LDP Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft in die Insolvenz und das mit 4,5 Millionen Euro. Diese Causa entwickelte sich zum Krimi: Den Insolvenzantrag stellte der Geschäftsführer der Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschafter sprachen von erlogenen Schulden. Dieses Konkursverfahren wurde am 29. September 2023 aufgehoben. Der Grund: Die Gläubiger haben dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt. „Bei einer Quote von 100 Prozent, zahlbar binnen drei Wochen“, informiert Klaus Schaller. Alle Gläubiger hätten ihr Geld bekommen. Jetzt zu Geigenseer. Einer der Hauptgesellschafter der LDP, Nicolai Martin Nöckler – er hält dort 45 Prozent – hält mit 34,0031 Prozent die meisten Anteile der Brauereigesellschaft. Die LPD selbst hat dort keine Anteile. Bei Geigenseer war für eine Stellungnahme trotz mehrerer Versuche niemand erreichbar.