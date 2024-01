Der Arbeitsmarkt im Bezirk bleibt stabil. Von nachlassender Konjunktur und wirtschaftlicher Eintrübung ist hier zumindest bei den Arbeitslosenzahlen wenig zu bemerken. Es gibt immer noch Rückgänge. So war es auch im Monat Dezember 2023. Er wies 16 Prozent weniger Arbeitslose aus, als der Vergleichsmonat Dezember 2022. Insgesamt gab es 930 vorgemerkte Stempler. In absoluten Zahlen sind im genannten Zeitraum um 177 Arbeitslose weniger geworden. Mehr Frauen (17,13 Prozent) als Männer (15,5 Prozent) wurden im Vormonat wieder in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist ein Indiz dafür, dass mit dem Start der Tourismussaison wieder mehr Arbeit angeboten wurde. Osttirol hatte von allen Bezirken Tirols den stärksten Rückgang. Nur Landeck mit 14,4 Prozent kam nahe heran.

Tirolweit war im Dezember der Handel besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Dafür gibt es im Bezirk keine ausgewerteten Zahlen. In der Baubranche ist die Arbeitslosigkeit etwas schwächer angestiegen als im Vergleichsmonat 2022. Hier hat der Großteil der Betroffenen – rund 80 Prozent – aber eine Einstellzusage. Ausländer wurden vermehrt arbeitslos. Die Steigerung betrug 12,5 Prozent.

Keine Vollbeschäftigung

Um 24,7 Prozent gesunken ist die Zahl der Personen ohne Beschäftigung bei anerkannten Menschen mit Behinderung. Bei den Schulungen gab es eine Steigerung von 42,9 Prozent. Wenig Bewegung gibt es bei den offenen Stellen. Nach wie vor werden in fast allen Branchen Arbeitskräfte gesucht. Insgesamt gab es im Dezember 600 Jobs zu vergeben. Dazu kamen 29 offene Lehrstellen.

Trotz guter Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen ist die Arbeitslosenquote mit sechs Prozent wieder um einiges entfernt von der Vollzeitbeschäftigung, die es im Sommer und Herbst gegeben hat.