Der Alpenraum stöhnt unter hohen Temperaturen. Trotz dieser widrigen Voraussetzungen ist der Skiweltcup der Damen in Lienz am 28. und 29. Dezember gesichert. Das Zielstadion am Hochstein liegt auf 680 Metern Seehöhe, trotzdem präsentieren die Lienzer Bergbahnen um Vorstand Mario Tölderer und die Mitarbeiter des Skiclubs Lienz um Rennleiter Stefan Mutschlechner eine perfekte Weltcuppiste. „Am Wochenende war FIS-Renndirektor Markus Mayr vor Ort und war vom Zustand der Strecke begeistert zeigte“, sagt OK-Präsident Werner Frömel, der noch betont: „In den höheren Lagen bietet Osttirol perfekte Winterbedingungen für Skifahrer, Skitourengeher oder Langläufer. Am Zettersfeld zum Beispiel finden Winterfans Traumbedingungen vor. Und in den nächsten Tagen sind zudem niedrigere Temperaturen prognostiziert.“

Zum 26. Mal finden alternierend im Zweijahresrhythmus Damenrennen am Hochstein, dem Hausberg der Lienzer, statt. Rennleiter Stefan Mutschlechner beendet am Mittwoch mit seinem Team die letzten Arbeiten: „Die finalen Aufbauten, wie das Starthaus, werden aufgestellt. Der Zielsack und die Zäune sind schon einsatzbereit. Und was das Wetter betrifft, so erwarten wir in den nächsten Nächten wieder Minusgrade, das spielt uns auch in die Karten. Aber unabhängig davon: die Weltcuppiste in perfektem Zustand.“

Starke ÖSV-Damen locken mehr Zuschauer an

An beiden Renntagen beginnen die ersten Durchgänge um 10 Uhr, beim Riesenslalom am 28. Dezember der zweite Lauf um 13.15 Uhr und am Finaltag beim Slalom um 13 Uhr. Ein Highlight für die Skifans ist die Weltcupparty am 28. Dezember, auf dem Lienzer Hauptplatz. Bei freiem Eintritt beginnt das Programm mit Livebands, der Startnummernauslosung und RTL-Siegerehrung um 17.30 Uhr. „Durch die zuletzt starken Leistungen der ÖSV-Läuferinnen merken wir auch eine positive Entwicklung der Zuschauerzahlen. Wir erwarten am Donnerstag und Freitag sehr viele Besucherinnen und Besucher“, sagt Frömel, der als prominenten „Zaungast“ den ehemaligen Radstar Francesco Moser begrüßen wird. „Wir hoffen, dass Lokalmatador Werner Grissmann wieder fit ist und die Rennen live mitverfolgen kann.“

180 Journalisten sind angemeldet

Auch aus medialer Sicht wird es ein Spektakel, denn mehr als 180 Journalisten haben sich angemeldet. Tickets für den Skiweltcup in Lienz gibt es während der Renntage im Zielbereich am Hochstein beim Eingang. Zudem sind sie auch im Tourismusverband Osttirol (Mühlgasse 11) zwischen 8 und 18 Uhr erhältlich.