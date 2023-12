Bei den diesjährigen Architects´ Darling Awards konnte die Firma Hella die Jury überzeugen und einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen. Das Sujet „We Design Cool Shadows“ der aktuellen Kampagne wurde mit dem Award in der Kategorie „Beste Anzeige“ prämiert. Seit 2011 werden die Awards als „Oscars der Baubranche“ jährlich an herausragende Unternehmen verliehen. Im Rahmen einer feierlichen Gala im niedersächsischen Celle wurden auch in diesem Jahr die „Best Performer“ der Bauindustrie in verschiedenen Kategorien von Veranstalter Heinze Marktforschung gekürt.