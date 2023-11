Zehn spannende Duelle liefern sich kleine und große Stars bei Kai Pflaume, wenn er am Samstag, dem 4. November, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Erfolgsshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ lädt. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt die gebürtige Linzerin Christina Stürmer im Gurgel-Duell gegen den sechsjährigen Sam an. Im Trial-Duell stellt sich Samy Louis (12) aus Wien dem Mountainbike- und Trialfahrer Fabio Wibmer aus Osttirol. Und die sechsjährige Fenja Sophie nimmt es im Kick-Back-Duell mit der aus Innsbruck stammenden Moderatorin Victoria Swarovski auf.