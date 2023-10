Den Wunsch ehrenamtlich tätig zu sein hatte der gebürtige Radentheiner und nunmehr in Rennweg beheimatete Reinhold Pleschberger-Schmölzer schon seit seiner Jugend. Der Vater und die Brüder des Musikers waren bei der Feuerwehr und Bergrettung aktiv und nun erfüllte er sich seinen Wusch und absolvierte die Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Diese schloss er im Frühling 2022 ab und seither steht der Jazzmusiker im Rettungseinsatz. Für zwei Dienste pro Monat und diverse Aus- und Weiterbildungen nimmt sich der zweifache Familienvater Zeit und dies ist eine wertvolle Unterstützung für Menschen in Not.

Pleschberger-Schmölzer ist an der Ortsrettungsstelle Gmünd tätig. „Mir gefällt die gute Stimmung beim Roten Kreuz, das junge Leitungsteam, welches großartig arbeitet und auch die neue Dienststelle, wo man gerne Dienst versieht“, sagt der Rennweger. Dylan Morley, Bezirksstellenleiter Rotes Kreuz Spittal, und Michael Hecher, Ortsstellenleiter vom Roten Kreuz Gmünd, sind sich einig: „Wir sind dankbar, dass es so motivierte und ausbildungsfreudige Kolleginnen und Kollegen gibt und freuen uns sehr, dass wir wieder Verstärkung bekommen haben.