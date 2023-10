Einstimmig beschloss Hermagors Gemeinderat die Neuaufstellung der Wassergebühren. Neu ist die Einhebung einer Bereitstellungsgebühr. Diese orientiert sich an den Bewertungseinheiten (BWE). Eine BWE entspricht 100 Quadratmetern Wohn-Nutzfläche, wie sie auch für die Kanalbenützung verrechnet wird. Sie fällt ab 2024 neben dem tatsächlichen Wasserverbrauch an und wird zu einer Mehrbelastung für die Haushalte führen.

Aber auch für mehr Gerechtigkeit sorgen, weil bisher die weit mehr als 500 Freizeit- und Zweitwohnsitze nur die tatsächliche Benützungsgebühr zu zahlen hatten – und das waren vielfach nur wenige Kubikmeter im Jahr. „Die letzte Erhöhung der Wassergebühren gab es 2018“, erinnerte Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP). Damals wurde eine zu optimistische Kostenschätzung für den Zeitraum 2018 bis 2023 vorgenommen. „Bisher wurden aber sieben Millionen Euro in die Wasserversorgung am Berg und im Tal investiert“, sagt Astner. Jetzt müssen die Kosten im Rahmen der jeweiligen, strikt getrennten Gebührenhaushalte Talbereich, Nassfeld und Schlanitzer Alm refinanziert werden. In der Gebührenbedarfsentwicklung von 2018 war man noch vom Bau von 2000 neuen Betten am Berg, im Tal und rund um den Presseggersee und damit beträchtlichen Mehreinnahmen ausgegangen.

Weniger touristische Betten als erwartet

Astner: „Tatsächlich kamen nur 500 bis 600 Betten dazu.“ Doch jetzt stehen neben dem Gebührenausfall höhere Betriebskosten, teuerungsbedingte Mehrkosten in der Projektausführung und spürbar höhere Finanzierungskosten ins Haus.

In Sachen Finanzierung standen zwei Möglichkeiten zur Debatte: Eine wesentlich höhere Wasserverbrauchsgebühr oder eine Bereitstellungsgebühr mit moderater Erhöhung der Benützungsgebühr. Maria Bogensberger von der Firma Quantum riet zu Zweiterer. Dieser Vorschlag fand die einhellige Zustimmung des Gemeinderates. Die Erhöhungen treffen den Gebührenhaushalt Nassfeld am stärksten. Bogensberger: „Hier wurde eine Benützungsgebühr von 2,33 Euro/Kubikmeter (m3) und eine Grundgebühr von 96,80 Euro pro Bewertungseinheit, inklusive Mehrwertsteuer, errechnet, dazu eine jährliche Steigerung von fünf Prozent ab 2024.“

Acht bis zehn Euro pro Monat

Im Gebiet Schlanitzer Alm werden künftig 2,29 Euro/m3 und eine Grundgebühr von 49,50 Euro sowie ein Index von 1,5 Prozent vorgeschrieben. Für die Talregion Hermagor-Presseggersee wurde eine Benützungsgebühr von 1,64 Euro/m3 und eine Grundgebühr von 60,50 Euro pro Bewertungseinheit berechnet. Hier schlug Bogensberger eine jährliche Steigerung von 2,9 Prozent ab 2024 vor. Laut Quantum wird sich der Mehraufwand für einen Durchschnittshaushalt mit acht bis 10 Euro pro Monat zu Buche schlagen.