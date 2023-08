Floriana Gugganig aus Obergottesfeld wurde am 19. August in Spittal geboren. Wenige Minuten nachdem ihre Eltern sie am Standesamt angemeldet hatten, erlebte sie bereits ihren ersten Feuerwehreinsatz. Am 23. August kam es in Obergottesfeld, Gemeinde Sachsenburg, aufgrund von lokal auftretendem Starkregen, zu schweren Vermurungen. "Wir wohnen in der Nähe des Waldes, unser Haus wurde zum Glück nur von einem Nebenausläufer der Mure getroffen, aber der Mühlenbach hat trotzdem große Mengen an Wasser, Schlamm und Geröll zu uns gespült", sagt Maria-Anna Gugganig.