Das Ausgehverhalten heute hat sich verändert. Die In-Lokale, wo sich wochenends alles trifft, gibt es nicht mehr. Fragt man aber Partytiger von anno dazumal, wo in Oberkärnten früher die Post abging, hört man immer wieder dieselben Namen. Besonders ein Name hat Nachtleben und Tourismus über Jahrzehnte geprägt: das Grand Café und Casino Rossmann in Seeboden. Hier begrüßte Walter Rossmann seit den 1950-er Jahren seine "Freunde der Nacht". Daran erinnert sich Rossmanns Tochter Mares in Irmi Soravias Buch "Millstätter See".