Sie hilft mit ihrem Secondhandshop Opfern von häuslicher Gewalt

Mit der Eröffnung eines Ladens in der Villacher Straße erfüllte sich Petra Maier einen Herzenswunsch. Sie spendet sämtliche Einnahmen an das Frauenhaus in Spittal und will eine Anlaufstelle für Hilfesuchende sein.