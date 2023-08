Bei der Ouvertüre zum Gitarrenfestival La Guitarra esencial in Millstatt genoss das Publikum die Vielfalt der musikalischen Farben Kärntens: Auf der Bühne der Stiftskirche konzertierten am Dienstag neben Intendantin Julia Malischnig der Saxofonist Wolfgang Puschnig, Klaus Paier am Bandoneon und am Akkordeon sowie Asja Valčič am Cello.