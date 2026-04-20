Die FOAHMA Spittal erwies sich als voller Erfolg und verwandelte die Innenstadt in einen lebendigen Treffpunkt rund um das Thema Mobilität. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Trends, innovative Technologien und die neuesten Fahrzeugmodelle zu informieren.

Zwischen 9000 und 11.000 Interessierte schlenderten im Laufe des Tages durch die Straßen, führten Gespräche mit den Ausstellern und zeigten sich begeistert vom vielfältigen Angebot. Durch den Tag führte Moderator Toni Wolligger. Einer der Höhepunkte war die große Preisverlosung. Besonders freute sich Michaela Plank– sie gewann gleich zwei Mal. Für zusätzliche Einblicke sorgten Interviews mit Händlern, die spannende Entwicklungen der Branche präsentierten. Auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr stellten ihre Arbeit vor. Die Gastronomiebetriebe waren ein weiterer wichtiger Teil der Veranstaltung: Viele Gäste verweilten bis in die späten Abendstunden.