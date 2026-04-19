Im Gang hängt der Himmel voller Geigen, im Keller schießen erwachsene Menschen lachend mit Wasser auf Frösche bis ein Quak-Konzert erklingt und im Dachboden kommunizieren mehrere akustische Apparaturen, zusammengebaut aus einem Haufen Schrott, genannt „Die Maschin“, miteinander und machen von selbst Musik. Rundum laden verwinkelte Klang-Kunst-Gärten, die sich zum Teil auf der alten Stadtmauer erstrecken, zum Erkunden ein. Es ist eine Wunderwelt, die sich Besuchern aller Altersstufen im Pankratium in Gmünd auftut. Beim Versuch den kleinen Seltsamkeiten in einem rund eineinhalbstündigen Rundgang auf den Grund zu gehen, verschwindet der Alltag komplett aus den Gedanken, man kommt zur Ruhe und es wird klar, warum das Pankratium den Beinamen „Haus des Staunens“ trägt: Ganz einfach, weil man sich selbst immer wieder dabei erwischt.

„Manche Leute vergessen hier sogar auf ihr Parkticket“, sagt Manfred Tischitz lachend. Er ist Initiator und künstlerischer Leiter des Hauses, das seit 20 Jahren Besucher einlädt „mit den Augen zu hören und mit den Ohren zu sehen“. Über 60 künstlerische und wissenschaftliche Klanginstallationen sowie interaktive Spiele machen Töne hier nicht nur hörbar, sondern auch sicht- und fühlbar vor allem im Zusammenwirken mit dem Medium Wasser. „Besonders eindrucksvoll und formenreich sind die Wasserklangbilder von Alexander Lauterwasser. Auch Menschen mit Behinderungen können mittels fibrotaktiler Wahrnehmung von Klängen und Schwingungsmustern in Musikwelten eintauchen, die ihnen im Alltag sonst verschlossen blieben“, schildert Tischitz.

Manfred Tischitz mit der langjährigen Mitarbeiterin Waltraud Zojer vor dem Haus des Staunens © Camilla Kleinsasser

Ruhe als Geschenk

„Musik ist in allem drin. Mein Ziel war es, die Zusammenhänge zwischen Musik, Mathematik und Architektur mit ihren geometrischen Formen auf eine spannende Art zu vermitteln und auch einzusetzen, um zur Ruhe zu kommen. Ruhe ist heutzutage wohl das größte Geschenk, das man Menschen machen kann“, sagt Tischitz und wird von einem dumpfen Geräusch unterbrochen. Sein Team ist gerade dabei das historische Haus in der Hinteren Gasse aus dem Winterschlaf zu wecken und für die Besucher – an die 30.000 sind es pro Saison – fit zu machen.

Vielseitige Geschichte

So vielseitig wie die Ausstellung im Inneren, so vielseitig ist auch das Gebäude mit seinen verschiedenen Baustilen und dessen Geschichte: Beheimatet ist das Pankratium im ehemaligen St. Antonius-Spital, einem der ältesten Gebäude der Künstlerstadt. Teile davon stammen aus dem 12. Jahrhundert. „Lange war es eine Krankenstation. Vor uns wurde es als Altenheim genutzt und da wo heute der Kassenbereich ist, war davor wiederum eine Schulklasse untergebracht. Das war meine, die ich als junger Lehrer unterrichtet habe. Daneben war eine Geburtenstation“, schmunzelt Tischitz. „Ich hatte also vorher schon eine Verbindung zum Haus, kannte es auch von Auftritten mit meinen Ensembles. Kein Raum ist wie der andere.“

Genau zur rechten Zeit, als Tischitz’ Idee des Pankratiums Formen annahm, wurde das Gebäude frei. „Ich wusste, das wird unser Zuhause. Ich bin alle Räume im Dunkeln durchgegangen und habe mir vorgestellt, was hier entstehen kann“, erinnert sich der Musikpädagoge, der auch einige Jahre in Guatemala unterrichtet und nach seiner Rückkehr noch „Harmonikale Grundlagenforschung“ studiert hat. In Zusammenarbeit mit Architektin Eva Rubin wurde das Haus renoviert, ursprüngliche Bausubstanz wiederhergestellt. Bei der Eröffnung 2006 zogen 20 Stationen Besucher sofort in ihren Bann. Das Pankratium entwickelte sich erfolgreich weiter und blieb als eines von wenigen Projekten aus der Landesausstellung „Kärnten wasser.reich“ nachhaltig bestehen. „So viele Menschen haben sich gratis durch ihre Arbeit eingebracht, etliche Künstler haben ihre Installationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Denen wollen wir im Zuge des Jubiläums auch Danke sagen“, betont Tischitz.

Ein Ort, der Menschen verbindet

„Über die 20 Jahre hinweg war eine der Herausforderungen, dass nicht die Quantität entscheidend wird, sondern die Qualität erhalten bleibt“, betont Tischitz. Das ist mit ein Grund, warum die zwischenmenschliche Begegnung im Haus nach wie vor großgeschrieben wird. „Jeder Besucher wird durch unsere analoge Welt geführt. Handys werden abgeschaltet, so dass die Leute sich wirklich auf den Rundgang einlassen können. Man merkt auch die Sehnsucht der jungen Leute nach Analogem und die Wertschätzung der Menschen, die sie uns durch ihre geschenkte Zeit, entgegenbringen“, so Tischitz weiter. Ihm selbst ist es immer wieder eine Freude zu sehen, wie fremde Menschen durch das gemeinsame Erleben miteinander in Kontakt kommen und lachen: „Alles ist in Schwingung und reagiert miteinander.“ So ist es auch für die Führenden immer wieder schön zu sehen, wie das Staunen Kinder und Erwachsene befreit. „Wir arbeiten hier ja wirklich in einer Wunderwelt“, sagt Waltraud Zojer, breitet die Arme aus und sieht nach oben auf 256 Klangrohre, die von der Decke hängen. Jeder Raum hält eine neue Überraschung bereit.