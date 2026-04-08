Wer durch die Kärntner Nockberge wandert, bemerkt ihn oft zuerst mit der Nase: den intensiven, erdigen Duft des Echten Speiks. Die seltene Pflanze, die seit Jahrhunderten für Salben, Parfums und Heilmittel genutzt wird, steht nun im Mittelpunkt eines neuen Buches, das kürzlich im Landesmuseum Kärnten vorgestellt wurde. „Wir wollten die neuesten Forschungsergebnisse verständlich und zugänglich aufbereiten“, sagt Michael Jungmeier, Professor an der Fachhochschule Kärnten.

Das Cover des neuen Speikbuches © FH Kärnten

Der Echte Speik wächst nur in wenigen Regionen der Ostalpen – und genau diese Begrenztheit macht ihn ökologisch wie kulturell besonders wertvoll. Das Buch zeichnet ein vielschichtiges Bild: von historischen Handelswegen bis in die Antike, hin zu seiner heutigen Rolle als regionales Identitätssymbol. So zeigt sich, dass die Pflanze nicht nur in der Natur, sondern auch im kollektiven Gedächtnis der Region verankert ist – zwischen Tradition, Nutzung und Schutz. Die Beiträge stammen aus einem breit angelegten, multidisziplinären Forschungsprojekt. „Der Speik wurde nicht nur wissenschaftlich untersucht, sondern gemeinsam mit Menschen aus der Region erforscht“, erklärt Bildungswissenschaftlerin Selina Strasser. Für Wissenschaftshistorikerin Marianne Klemun ist besonders spannend, wie weit die Geschichte der Pflanze zurückreicht: „Der Speik hatte viele Namen und war schon früh Teil internationaler Handelsbeziehungen.“

Speik soll langfristig gesichert werden

Auch die Gegenwart des Speiks ist vielschichtig: Landschaftsplanerin Christina Pichler-Koban beschreibt ihn als „emotional aufgeladen, widersprüchlich und identitätsstiftend“. Gleichzeitig bleiben zentrale Fragen offen. „Es gibt noch viel zu erforschen“, sagt Botaniker Roland Eberwein. Für den Unesco-Biosphärenpark Kärntner Nockberge ergibt sich daraus ein klarer Auftrag: Schutz und nachhaltige Nutzung. „Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, wie wichtig es ist, den Speik langfristig zu sichern“, sagt Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann.

Die Autoren sind sich einig: Zum Speik gibt es noch viel zu erforschen © Biosphärenpark Nockberge

Interdisziplinäres Forschungsteam

Das Buch ist das Ergebnis eines mehrjährigen, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderten Forschungsprojekts. Ein interdisziplinäres Team hat die Pflanze aus naturwissenschaftlicher, historischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive untersucht – mit Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese interdisziplinäre Breite spiegelt sich auch in den Autorinnen und Autoren wider: Geographin Monika Auinger, Botaniker Roland Eberwein, Infrastrukturökonom Michael Getzner, Kommunikationswissenschaftlerin Gabriele Hadl, Humangeograph und Ökologe Michael Jungmeier, Humangeographin Zuzanna Kieliszek, Wissenschaftshistorikerin Marianne Klemun, Pharmazeutin Daniela Litscher, Biochemiker Johannes Novak, Landschaftsökologe Stefan Novak, Landschaftsplanerin Christina Pichler-Koban, Bildungswissenschaftlerin Selina Strasser, Jurist Raphael Süssenbacher sowie Seifensiederin Karina Wimmer.

Die in Klagenfurt lebende Künstlerin Katya Frei gestaltete die Schmuckseiten, das Layout und die Druckvorbereitung verantwortete Geographin Elisabeth Wiegele. Die Publikation ist ab sofort im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhältlich – auch als E-Book.