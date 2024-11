„Ein touristischer Anziehungspunkt, der sowohl Einheimischen als auch Gästen eine Kombination aus Bewegung, Naturerlebnis und sozialem Miteinander bietet. Laufsport und Mountainbike wird mit Fußball und Tennis verbunden“ - so wird das geplante „Freizeit-, Begegnungs- und Sportzentrum“ in Obermillstatt beschrieben. Es soll unter anderem als Start- und Zielpunkt für Lauf- und Mountainbikestrecken, Anbindung an verschiedene Wanderwege und als Ausgangspunkt für Wanderungen dienen. Das bestehende Gebäude sei in die Jahre gekommen und das Platzangebot zu klein geworden. Durch den Neubau schaffe man für die Sportler optimale Trainingsbedingungen. „Die gesamte Region kann das Sportzentrum nutzen. Es wird dort auch Angebote für Sportarten geben, die es in dieser Form in den übrigen Gemeinden nicht gibt“, kündigt Bürgermeister Alexander Thoma an.

Bürgermeister Alexander Thoma freut sich auf die Umsetzung © KK/Marktgemeinde Millstatt

Die künftige Nutzung des Fußballfeldes sieht eine Öffnung des Platzes für verschiedene Aktivitäten wie beispielsweise Drachensteigen, Drohnen fliegen und Yoga am Sportplatz vor. Die Neuerrichtung eines Baukörpers schafft Platz für Sportvereine, einen Mehrzweckraum und eine Begegnungszone. Darüber hinaus soll ein neuer Vorplatz entstehen, der für kulturelle Veranstaltungen und Feste der heimischen Brauchtumsgruppen genutzt werden kann. Die Fertigstellung des Projektes ist im Herbst 2025 geplant. Die Gesamtkosten betragen 1.358.000 Euro. Projektinitiator ist die Marktgemeinde Millstatt, gemeinsam mit den zwei Kooperationsgemeinden Seeboden und Radenthein. „Ohne den unterschiedlichen Förderungen wäre es uns natürlich nicht möglich gewesen, ein Projekt in dieser Art umzusetzen“, schildert Thoma.

Eine Visualisierung des geplanten Zentrums © KK/Marktgemeinde Millstatt

Pläne, Vorgeschichte und Verwendung

Zur Vorgeschichte: Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Idee, das in die Jahre gekommene Sportvereinsgebäude des SV Obermillstatt zu sanieren oder neu zu errichten. 2022 fand ein Architekturwettbewerb statt, den die „Hohengasser Wirnsberger Architekten ZT GmbH“ gewann. Zum damaligen Zeitpunkt wurde bereits über eventuelle Erweiterungsflächen und eine multifunktionale Nutzung gesprochen. Die Finanzierung von 630.000 Euro für ein reines Clubgebäude für den Obermillstätter Sportverein hätte die Gemeinde mehr als 400.000 gekostet.

Durch die Nutzungserweiterung des Gebäudes und den Ausbau der Verwendungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und andere Vereine erhöht sich zwar das Investitionsvolumen um mehr als das Doppelte, der Gemeindeanteil verringert sich jedoch durch die Nutzung überregionaler Förderungen und Zuschüsse auf 273.000 Euro. In der Projektentwicklung ergaben sich immer wieder neue Impulse, so auch die Schaffung eines Mountainbike-Übungstrails. Der Grundstein für das „Freizeit-, Begegnungs- und Sportzentrum“ war gelegt.