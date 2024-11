2006 begründete der aus Indien stammende Pater Joseph Thamby Mula ein Waisenhaus in seinem Heimatland. Vor über einem Jahrzehnt landete er als Kaplan in Millstatt. Die Hoteliers Eva und Ulrich Sichrowsky als Gastgeber und Sponsoren, zahlreiche Helferinnen und Helfer sowie Spenderinnen und Spender unterstützten ihn von Anfang an bei der Finanzierung des Waisenhauses, in dem rund 130 Kinder eine Heimat finden. Mittlerweile kam auch eine Schule dazu.

Jährlich findet zugunsten der Kinder ein Benefiz-Essen mit indischen Köstlichkeiten in der Villa Postillion von Peter Sichrowsky in Millstatt statt. Pater Joseph ist zwar längst Pfarrer in Pörtschach, aber die Verbundenheit und Hilfsbereitschaft sowie die Spendenlaune sind geblieben. Teilgenommen haben unter anderen auch Millstatts Vizebürgermeister Albert Burgstaller und Alpenvereins-Obmann Josef Nopp.

30 Euro pro Monat für ein Waisenkind

Im Internet kann man sich unter helpinghandforindia.com über Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Mit einer monatlichen Spende von 30 Euro wird man Pate für ein Waisenkind für einen Monat. Wer spenden möchte, kann das auch auf das Konto AT19 1700 0001 2000 0012, übrigens steuerbegünstigt.