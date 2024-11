Zwischen dem 13. und 16. August nächtigte ein deutsches Urlauberpaar in einem Hotel in Spittal an der Drau. Da das Hotel keinen Zimmertresor zur Verfügung stellte, versteckte das Paar seine Bargeldbestände im Zimmer.

Am 15. August stahl ein bisher unbekannter Täter mehrere Hundert Euro aus dem Zimmer.

Eine Auswertung der Videoüberwachung des Hotels führte nun zur Überführung der Täterin: Eine 40-jährige Reinigungskraft, die für eine externe Reinigungsfirma tätig ist, wurde als Verdächtige identifiziert. Die Frau zeigte sich bei ihrer Einvernahme geständig. Der Fall wird an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt weitergeleitet.