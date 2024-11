Das lange Warten hat ein Ende, vor wenigen Tagen erschien der Gault&Millau 2025, Österreichs bekanntester und wohl kritischster Restauranttester. Seine Hauben sind heiß begehrt, wann ein oder gar mehrere Tester Platz nehmen, bleibt ein Geheimnis. Ein Blick in die Bilanz: Unter den 71 Top-Adressen aus Kärnten und Osttirol befinden sich auch 15 Oberkärntner Köche, die sich mindestens eine Haube aufsetzen durften. Wie bereits im vergangenen Jahr teilen sich Hubert Wallner in Dellach am Wörthersee und Hannes Müller vom Hotel Forelle am Weißensee den ersten Platz. Beide konnten ihr Ergebnis des Vorjahres, nämlich vier Hauben und 18,5 von 20 möglichen Punkten, verteidigen. Für den Weißenseer gab es diesmal aber noch eine Auszeichnung on top. Er wurde zum „Koch des Jahres“ ausgewählt.

Lässt man den Blick weiter über die Liste der Hauben-Lokale schweifen, fällt ein weiterer Gastronom auf, der seine Vorjahres-Form (drei Hauben und 16 Punkte) bestätigen konnte: Die Rede ist von Manuel Ressi mit seinem „Bärenwirt“ in Hermagor. Er ist übrigens der einzige Haubenkoch im Bezirk. Als eine Bereicherung für Hermagor und das ganze Tal, ein Profi, der Herzen von Beginn an höher schlagen lässt, wird vom Gault&Millau 2025 in den höchsten Tönen gelobt. Den Ruhm nimmt der Hermagorer bescheiden entgegen. „Wir versuchen, jedem Gast den besten Moment des Tages zu bescheren, indem er gut und schnell bekommt, was er möchte und er zufrieden wieder hinausgeht“, sagt Ressi, der auf ein zwölfköpfiges Team zählen kann, zu dem auch einige Lehrlinge gehören, die von ihrem Lehrmeister lobende Worte erhalten: „Unsere Philosophie ist es, die klassische Wirtshausküche auszukochen. Dafür sind drei Hauben eine tolle Leistung, die wir als Team erreicht haben.“

Manuel Ressi vom „Bärenwirt“ in Hermagor darf sich drei Hauben aufsetzen © Helmuth Weichselbraun

Bei Ressi „schlagen die Herzen von Beginn an höher“ © Helmuth Weichselbraun

Der Neuling in der Liste

Hoch über Gmünd thront ein Listen-Neuling, der den Restauranttester mit seiner außergewöhnlichen Fusionsküche überzeugte: die „Alte Burg“ von Koch Christian Pirstnig und Stefanie Mayer. 11,5 Punkte und eine Haube gab es beim ersten Anlauf. Ein Ergebnis, das überraschte, wie Pirstnig sagt: „Wir haben zwar damit spekuliert, dass es sich ausgeht und waren mehr als glücklich, dass es geklappt hat.“ Auf seinen Tellern erhält Heimisches japanische, thailändische und mediterrane Akzente. So sind die japanischen Gyozas eine feine Kasnudelalternative, der Maltataler Saibling gelingt ebenso wie das Landhuhn „Teriyaki-Style“.

Sich abzuheben, anders und kreativer als die Konkurrenz zu sein, dafür legt sich der sympathische Koch jeden Tag ins Zeug. Seine Inspirationen sammelt er auf Reisen, die ihn um die ganze Welt bringen, die Ideen lässt er anschließend gekonnt in die Karte einfließen.

Eine Haube gab es für die „Alte Burg“ von Christian Pirstnig und Stefanie Mayer © Perauer

Seine Inspirationen sammelt der Koch auf weltweiten Reisen © Perauer

Enkeltaugliche Wirtschaftsweise

„Sie nennen ihre Art zu kochen die ‚Seelen.Küche‘ und treffen damit den Nagel genau auf den Kopf“, leitet der Gault&Millau ein, als er vom Hotel zum Weißensee zu sprechen beginnt. Es wird bereits in der fünften Generation von der Familie Koch geführt. Peu à peu übernimmt die älteste Tochter Laura die Verantwortung des Betriebes, während ihr Mann Franziskus in der Küche das Sagen hat.

Grundsätzlich werde für die Gäste des Hotels gekocht, man könne aber auch als externer Gast reservieren, was man laut dem Restauranttester unbedingt sollte. Es ist Slow Food vom Feinsten, das hier geboten und mit Achtsamkeit angerichtet werde und die Desserts sind sowieso eine Klasse für sich, schwärmt der Gault&Millau nach seinem Besuch, welcher der Familie zwei Hauben und 13 Punkte einbrachte. Für ihr besonderes Engagement für eine nachhaltige und enkeltaugliche Wirtschaftsweise gab es für das Hotel am Weißensee auch den „Future Award Kärnten“. Statt fossiler Brennstoffe wird nämlich auf eine ressourcenschonende Pellets-Heizung gesetzt und zusätzlich noch Solarenergie gewonnen. „Sparsame Wasserhähne und -duschköpfe reduzieren den Wasserverbrauch im Hotel“, führt Gault&Millau an, dem auch das Bewässerungssystem des hoteleigenen Ackers ins Auge gefallen ist. Dafür verwendet Franziskus Koch Regenwasser, das tröpfchenweise und je nach Bedarf an den Boden weitergegeben wird. „Es ist auch nicht dauerhaft eingeschaltet, sondern nur dann, wenn Wasser benötigt wird“, erklärt Koch.

„Maß an Kreativität und Anpassungsfähigkeit“

Ein weiteres Jahr voller Veränderungen sei vergangen, resümieren Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe. „Die österreichische Gastronomie hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur widerstandsfähig ist, sondern auch ein beeindruckendes Maß an Kreativität und Anpassungsfähigkeit zeigt“, lautet das Fazit.