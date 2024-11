„Spielregeln der Natur – Wie wir diese für unsere Gesundheit nutzen können“ – so lautete das Motto des Kärntner Green Care-Fachtages, der Anfang November in Klagenfurt stattgefunden hatte. An diesem Abend bekamen der Millstätter Biohof Liendl von Elisabeth Obweger und der Bruggerhof von Sylvia Granitzer in Flattach die „Green Care“-Hoftafeln verliehen. Grund für die Auszeichnung war, dass beide Auszeithöfe auf Programme setzen, die Körper und Geist stärken sowie den Besuchenden eine tiefere Verbindung zur Natur ermöglichen. „Elisabeth Obweger und Sylvia Granitzer zeigen, wie mit unternehmerischem Geist, Mut und Kreativität neue Betriebszweige aufgebaut werden können“, gratulierte die Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Brunner. Diese Höfe würden für authentische, nachhaltige Erlebnisse stehen und ein tieferes Verständnis für die Umwelt fördern, ergänzt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge.

Zu den Gratulanten zählt auch Millstatts Bürgermeister, Alexander Thoma. „Die beiden Auszeithöfe schaffen einzigartige Erlebnisse. ‚Green Care‘ steht für einen innovativen Ansatz in der Gesundheitsförderung und stärkt unsere Region nachhaltig“, sagte er. Günther Mayerl, Geschäftsführer der „Green Care“ Entwicklungs- und Beratungs GmbH, fasste die Bedeutung starker Partnerschaften zusammen: „Für ‚Green Care‘ ist sowohl die enge Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern als auch die Vernetzung der Betriebe mit regionalen Partnern entscheidend. Gemeinsam entstehen innovative Angebote, die im ländlichen Raum neue Perspektiven eröffnen.“

Auch Sylvia Granitzer vom Bruggerhof in Flattach erhielt diese besondere Auszeichnung © Lebenswirtschaft

Über die Auszeithöfe

Der Biohof Liendl, der laut Hofchronik seit 1477 besteht, wird von Obweger und ihrem Ehemann Josef geführt. Die Betriebsschwerpunkte liegen in der Mutterkuhhaltung, der Hendlmast, dem Gemüseanbau sowie der Direktvermarktung und Almwirtschaft. Durch Programme wie „Schule am Bauernhof“ und die „BIO Austria“-Zertifizierung engagiert sich die Familie für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Obweger ist diplomierte Alpenmentorin und Kräuterexpertin und bietet über Seminare zur bewussten Entschleunigung an, bei denen Naturerfahrungen und die Heilkraft der Alm im Mittelpunkt stehen.

Granitzer hat sich mit ihrem Auszeithof auf Gesundheitsförderung und tiergestützte Aktivitäten spezialisiert. Als Kärntner Bergwanderführerin und diplomierte Alpenmentorin bietet sie mit ihren Seminaren vielfältige Möglichkeiten zur Erholung in und mit der Natur. Mit ihren „Green Care“-Angeboten richtet sie sich an Menschen und Teams, die eine bewusste Auszeit suchen. Im Rahmen ihrer Programme werden die Teilnehmenden durch Wanderungen in den Weinbergen und Achtsamkeitsübungen dabei unterstützt, neue Impulse für ihr Leben zu entwickeln.

Praxisnahe Anleitungen

Neben der Auszeichnung bot der Kärntner „Green Care“-Fachtag mit inspirierenden Vorträgen von Experten wie dem Sport- und Orthomolekularmediziner Dietmar Rösler und dem Lebens- und Sozialberater Manfred König vom ‚Green Care‘-Betrieb Gratzgut wertvolle Einblicke in die gesundheitsfördernde Wirkung natürlicher Lebensweisen. Die Teilnehmenden erhielten praxisnahe Anleitungen zur Stressreduktion, Achtsamkeit und ausgewogenen Ernährung und konnten neue Impulse für eine nachhaltige und naturverbundene Lebensweise mitnehmen. Auch Landesrätin Beate Prettner würdigte „Green Care“ in einer Videobotschaft als wertvollen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Stärkung des ländlichen Raums.