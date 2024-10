Am Dienstag informierte die Gemeinde Dellach im Drautal, dass die Trinkwasserqualität der Gemeindewasserversorgungsanlage derzeit nicht den geforderten Standards entspricht. Laut dem Untersuchungsbefund der AGROLAB Austria GmbH wurden Parameter der Trinkwasserverordnung überschritten. Die festgestellten sogenannten Indikatorkeime würden zwar selbst keine direkten Krankheitserreger darstellen, weisen jedoch auf eine mögliche Fäkalverunreinigung und damit auf die Gefahr des Auftretens von Krankheitserregern hin.

Um die Ursache der Verunreinigung zu finden, hat die Gemeinde umgehend Maßnahmen ergriffen und eine Spülung der Leitungen angeordnet. Zusätzlich werden sämtliche Hausanschlüsse überprüft, um potenziell unzulässige Verbindungen mit privaten Hausbrunnen, Regenwasseranlagen oder sonstigen Netzen auszuschließen.

Wasser abkochen

Die Gemeinde rund um Bürgermeister Johannes Pirker appelliert an alle Wasserbezieher der Gemeindewasserversorgungsanlage, dass das Wasser nur im abgekochten Zustand als Trinkwasser genutzt werden darf, bis ein neues, einwandfreies Untersuchungszeugnis vorliegt. „Das Abkochen muss mindestens drei Minuten lang bei Siedetemperatur erfolgen“, heißt es in dem Schreiben. Die Gemeinde informiert, sobald das Trinkwasser wieder in Ordnung und ein Abkochen nicht mehr notwendig ist.

Bei Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger an das Gemeindeamt unter der Telefonnummer 04714-234 wenden. „Wir sind bemüht, so rasch wie möglich wieder die gewohnte gute Wasserqualität herzustellen“, heißt es weiter.