In feierlichem Rahmen übergab Edeltraud Lenhard ihr Amt als Präsidentin des Kiwanis Damenclubs Spittal an Gundi Kaller-Grill. Unterstützt wird die neue Präsidentin von Sekretärin Claudia Petz-Schmid und Schatzmeisterin Karin Meließnig. Die Past-Präsidentin bedankte sich bei ihren Clubfreundinnen für die gute Zusammenarbeit und blickte auf ein erfolgreiches Kiwanis-Clubjahr zurück, in dem es gelang, vielen bedürftigen Familien aus Oberkärnten zu helfen.

Besondere Unterstützung wird jenen Kindern zuteil, die sich aufgrund von Beeinträchtigungen oder Schicksalsschlägen in schwierigen Situationen befinden. Auch in diesem Jahr finden wieder viele beliebte Charity-Projekte wie der Adventskalender-Verkauf und die Faschingskrapfen-Aktion statt.