Geschenkverpackungen, Party-Dekorationen, Haushaltsartikel, Bastelmaterialien, Drogerie- und Kosmetikartikel, Accessoires, Spielzeug und Tierbedarf – für alle Shopping-Freunde bietet das Stadtparkcenter Spittal bald eine neue Anlaufstelle. Auf rund 770 Quadratmetern wird am 24. Oktober eine neue Tedi-Filiale eröffnet. Am neuen Standort – es gibt bereits ein Geschäft in der Spittaler Villacherstraße – wird Besuchern ab 9 Uhr, laut Facebook-Ankündigung des Stadtparkcenters, ein „buntes Rahmenprogramm geboten“. Eine Anfrage der Kleinen Zeitung bei Tedi blieb leider unbeantwortet.

„Von stylischer Deko und praktischen Outdoorprodukten über Schreib- und Kreativartikel bis hin zu einem großen Party-, Spiele- und Geschenke-Sortiment ist bei Tedi für jeden etwas dabei“, so wird es in der Online-Einladung angekündigt. Auf Facebook kann zudem ein erster Blick auf all jene Artikel geworfen werden, die künftig auf die einkaufsfreudigen Besucher warten.