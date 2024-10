Seit einem Vierteljahrhundert ist der Landmarkt in Seeboden ein fester Bestandteil des Dorflebens. Jeden Freitag preisen die Produzenten ihre regionalen Produkte auf dem Hauptplatz an. Seit zwei Jahren wird die Gemeinschaft als Landmarkt Seeboden auch offiziell als Verein mit Obmann Adolf Mussnig organisiert. Was vor 25 Jahren begann, hat sich zu einem wöchentlichen Treffpunkt entwickelt – ein Anlass für eine feierliche Rückschau und einen Blick in die Zukunft. Auf der Wölflbauerhütte trafen sich Marktstandler und Unterstützer, um das 25-Jahr-Jubiläum zu feiern.

Als Gründungsverantwortlicher wurde Peter Huber (rechts) von Obmann Adolf Mussnig (links) geehrt © Landmarkt Seeboden

Mussnig ließ die Geschichte des Marktes Revue passieren. Anwesend waren auch Peter Huber, einer der Gründungsverantwortlichen, sowie Horst Zwischenberger, Gemeindevorstand und zuständiger Referent für Märkte, Landwirtschaft und Vereine. Neben den Worten des Dankes und der Anerkennung gab es auch Ehrungen für diejenigen, die den Landmarkt seit seiner Gründung prägen. Rosa Mayer, Monika Unterlerchner, Elke Hofer, Hildegard Zwischenberger und Peter Huber wurden für ihre langjährige Teilnahme und ihr Engagement mit einer Dankesurkunde geehrt.

Schon jetzt wird auf den kommenden Adventmarkt am Hauptplatz Seeboden am 24. November von 14 bis 18 Uhr hingewiesen.