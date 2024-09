Die Kärntnermilch konnte den „Trigos Österreich“, einen sehr renommierten Preis für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility entgegennehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich seit den 1990er-Jahren intensiv mit Klimaschutz, Artenschutz und Biodiversität. „Über die Jahre hinweg haben wir einen eigenen Positivkreislauf entwickelt und kontinuierlich ausgebaut. In diesem Kreislauf sind alle unsere Projekte vereint, darunter Bio-Wiesenmilch, Gentechnikfreiheit und Kunststoffreduktion“, schildert Geschäftsführer Helmut Petschar.

Gerade die vergangenen Jahre hätten vor Augen geführt, dass Lebensmittel nicht zigtausende Kilometer quer über den Erdball reisen müssen, bevor sie in den Handel kommen. Regionalen Lebensmitteln müsse Vorrang gegeben werden. „Mit unserem Projekt Bio-Wiesenmilch und den regionalen Genuss-Meiereien leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Tiergesundheit und zur Erhaltung der Kulturlandschaft, sondern unterstützen auch die Einkommenssituation unserer Bäuerinnen und Bauern und tragen so zur Selbstversorgung des Landes bei“, so Petschar weiter.

Ziel ist eine bessere Zukunft

Der Trigos-Gewinn ist für Petschar ein bedeutender Meilenstein und eine Bestätigung der nachhaltigen Unternehmensphilosophie: „Es zeigt, dass unser Engagement für Umwelt und Gesellschaft anerkannt wird. Ich möchte alle Unternehmen ermutigen, ihre nachhaltigen Projekte für den Trigos einzureichen. Es ist eine großartige Gelegenheit, die eigenen Bemühungen sichtbar zu machen und Teil einer Gemeinschaft zu werden, die sich für eine bessere Zukunft einsetzt.”