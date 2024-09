Zum sechsten Mal suchte Bio-Austria den „Bio-Bauern des Jahres“. Potenzielle Kandidaten wurden von einer Fachjury nominiert, die anschließend auch die finalen fünf Betriebe wählte. Diese wurden im Rahmen von Portraits auf Radio Kärnten präsentiert. Zuhörer hatten dann die Möglichkeit, für ihren Favoriten zu voten. Über 1800 Stimmen gingen ein. Gewählt werden Bio-Betriebe, die „besonders klimafreundlich produzieren, wertvolle Leistungen für Umwelt, Mensch und Tier erbringen und die Vielfalt der Biolandwirtschaft eindrucksvoll repräsentieren“.

Besonders erfolgreich wird dieses Motto in Oberkärnten umgesetzt. Gleich vier der fünf nominierten Betriebe setzen diese Philosophie in der Region um. Neben dem Sturm-Archehof von Angelina und Hubert Pucher in Heiligenblut, die sich auf die Zucht von vom Aussterben bedrohten Haustier-Rassen spezialisiert haben und mit dem Anbau von Kartoffeln, Bohnen, Brokkoli, Blaukraut, Rosenkohl, Kürbis und Zucchini als Selbstversorger agieren, war auch der Bio- und Vitalbauernhof Bacher in Obermillstatt nominiert. Mit Strom aus dem eigenen E-Werk produziert die Familie unter anderem Getreide, Brot, Milchprodukte und Fleisch. Auch in Spittal wird auf Bio gesetzt: Am Weinmannhof wird auf einer Gesamtfläche von 27 Hektar ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt von alten Getreidesorten wie Waldstaudekorn, Ur-Roggen und Einkorn gelegt, die vor Ort zu Mehl und Brot verarbeitet werden.

600.000 Liter Biowiesen-Milch jährlich

Den Sieg konnte der Biohof Ebner-Keuschnig in die Gemeinde Reißeck holen. „Es ist ein großer Verdienst für die gesamte Region“, freut sich Bürgermeister Stefan Schupfer. In Napplach produzieren Paul Ebner und Arnold Keuschnig mithilfe von 70 Milchkühen jährlich rund 600.000 Liter Biowiesen-Milch. Seit sie ihre eigenständigen Höfe 2015 zu einem vereint haben, setzen sie auf eine gemeinsame Bewirtschaftung. „So haben wir mehr Platz zur Verfügung, können uns die Kosten aufteilen und eine effizientere Abwicklung garantieren“, sagt Ebner, dem das Wohlbefinden der Tiere sehr am Herzen liegt.

Die Kühe freuen sich über artgerechte Fütterung, haben freien Zugang zur Weide und können jederzeit selbstständig zur Melkanlage gehen. Auch Besucher werden am Hof gerne empfangen. „Der Award wird alle zwei Jahre verliehen und geht normalerweise an einen typischen Direktvermarkter-Betrieb. Da wir Produzent für die Kärntnermilch sind und so vor Ort keinen direkten Kundenkontakt haben, freuen wir uns immer sehr, wenn Interessierte bei uns am Hof vorbeischauen. Unsere Stalltüre ist immer offen“, sagt Ebner.

Gute Vernetzung und Preisverleihung

Den Erfolg erklärt er sich mit „einer guten Vernetzung im Ort“ und der „ordentlichen Stimmungsmache meines Kollegen“. Vor wenigen Tagen ging es für die befreundeten Bio-Bauern zur Verleihung nach Sankt Michael ob Bleiburg. „Wir freuen uns wirklich über die Auszeichnung und waren sehr überrascht. Wir fragen uns immer, wie es unseren Kühen geht. Das ist und bleibt das Allerwichtigste für uns.“