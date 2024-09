Generationswechsel in der FPÖ-Gemeinderatsfraktion in der Marktgemeinde Kirchbach: Der bisherige Vorstand Ralf Neuwirth wurde als neuer zweiter Vizebürgermeister von Bezirkshauptmann von Hermagor Heinz Pansi angelobt. In den Vorstand rückte Bernhard Eder nach. Diese Rochade wurde durch den Rücktritt von Langzeitmandatar und zweitem Vizebürgermeister Hermann Jantschgi, der seit 1997 dem Gemeinderat angehörte und künftig als Jung-Opa andere persönliche Ziele verfolgen möchte, ausgelöst.