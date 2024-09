Die Atacama Wüste in Chile, der Kilimandscharo in Tansania und die Emberger Alm haben eines gemeinsam: Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung eignen sich alle Standorte besonders gut zur Beobachtung der Sterne. Diese Voraussetzung ist einer der Gründe, warum von 29. September bis 6. Oktober das 40. Internationale Teleskop Treffen (ITT) – zum inzwischen 29. Mal – auf der Emberger Alm stattfindet. Es bildet den Höhepunkt der Astronomie-Tage in Berg im Drautal. „Es ist der ideale Ort um Sterne, Sternhaufen und Galaxien mit dem Teleskop zu beobachten“, sagt Astronom und Astrofotograf Detlef Hartmann.

Um sich auszutauschen, pilgern zahlreiche Profi- und Hobby-Astronomen aus der ganzen Welt auf das Hochplateau in Oberkärnten. Für Familien, Jugendliche und Schulklassen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Natur- und Sonnenaufgangs-Wanderungen und Fossiliensuche.

Besucher reisen aus der ganzen Welt an

„Die Mehrheit der Besucher kommt aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien und Ungarn. Die am weitesten angereisten Gäste kamen aus den USA. Das Internationale Teleskop Treffen war eines der ersten Treffen dieser Art in Europa“, erinnert sich Thomas Sattlegger, Inhaber des Hotels Sattlegger‘s Alpenhof auf der Emberger Alm. Zum Hotel gehören unter anderem zwei Ferien-Sternwarten und kleine Almhütten mit abschiebbarem Dach, die mit einem Newton-Teleskop ausgestattet sind und gemietet werden können.

Unterstützt wird die Astronomie-Woche und das Internationale Teleskop Treffen vom Tourismusverband Berg. „Es ist für uns ein willkommener Anlass, um Gästen und Einheimischen zu zeigen, dass der Herbst in Kärnten dem Sommer in nichts nachsteht“, sagt Tourismusverband-Obmann Adolf Seywald.