Sterne und Sternbilder faszinieren seit jeher, die endlose Weite des Universums zieht die Menschen magisch an. Die Ergründung befindet sich jedoch noch in den Kinderschuhen. Durch einen Blick ins Teleskop kommt man der fernen Welt für einen Augenblick sehr nahe. Ein Ort, an dem das möglich ist, ist die Sternwarte auf der Emberger Alm. Betrieben wird sie von Thomas Sattlegger, Inhaber des gleichnahmigen Alpenhofes, der sich nur wenige Meter entfernt befindet.