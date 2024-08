In Hermagor dreht sich drei Tage lang alles um die Biene

Vom 23. bis 25. August steht in Hermagor beim 21. Honigfest alles im Zeichen der Biene. Den Besuchern, die von Nah und Fern anreisen, wird an allen drei Tagen ein vielfältiges Programm rund um die Tierchen, die Imkerei und den Honig geboten. Neben einem Drohnenstreichelzoo, einem Bienengewichtschätzspiel, einer Honigtombola gibt es auch ein Schaubienenhaus zu Bestaunen. Für die musikalische Umrahmung sorgten am Samstagvormittag die Trachtenkapelle Almrausch Mitschig sowie die Taufkirch‘ner Blech aus Bayern. Das Fest geht noch bis morgen, Sonntag.