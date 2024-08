„Wir haben die Spittaler Eissportarena so früh wie noch nie in der Geschichte der Stadtgemeinde in Betrieb genommen. Schon jetzt ist die Halle nahezu ausgebucht. Ein klares Zeichen für die hohe Nachfrage und die Bedeutung dieser Einrichtung für die Region“, sagt Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer.

Bereits diese Woche haben die ersten Trainingseinheiten auf dem Eis stattgefunden und am Wochenende geht ein U13-Turnier mit sechs Teams aus Kärnten und Slowenien über die Bühne. „In den kommenden Wochen erwarten wir weitere Teams und Vereine, welche die Eishalle nutzen werden. Ausgerichtet werden ein U18-Damenturnier mit Teams aus Deutschland, Ungarn, Österreich und Italien sowie ein U11-Turnier mit 14 Teams aus der Türkei, Österreich und Kroatien“, schildert der Bürgermeister.

Bürgermeister Gerhard Köfer: „ Schon jetzt ist die Halle nahezu ausgebucht“ © Stadt Spittal

Da die Nockhalle in Radenthein in diesem Winter erneut nicht öffnen wird, ist die Spittaler Eissportarena der einzige Eishallenbetrieb im Bezirk. „Wir lassen unsere Vereine nicht im Regen stehen. Die Eissportarena ist eine wichtige Einrichtung für unsere Vereine und die Bevölkerung und wir freuen uns, auch Vereinen aus der Umgebung Trainings- und Spielmöglichkeiten bieten zu können“, betont der Bürgermeister.

Ein beträchtlicher Teil der Energiekosten kann durch eine auf dem Dach der Eishalle installierte Photovoltaikanlage abgedeckt werden. PV-Anlagen sind auch auf der Drautal Perle und weiteren Gebäuden der städtischen Betriebe in Betrieb und tragen zur umweltfreundlichen und kostengünstigen Energieversorgung bei. Für Infos und Buchungen steht Ludwig Zauchner unter Telefon 0664-182 49 99 zur Verfügung.