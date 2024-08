300 Harley-Davidson Fahrer machten in Gmünd Halt

Unter dem Motto “Laut für die Leisen – Stark für die Schwachen” findet die mehrtägige Harley-Davidson Charity Tour durch mehrere Bundesländer statt. Am Freitag fanden sich rund 300 Fahrer und Fahrerinnen am Hauptplatz in Gmünd ein.