Ganz so einfach wie erhofft, stellte sich die Neueröffnung des italienischen Restaurants „Semplicemente Italiano“ — was soviel heißt wie „einfach italienisch“ – nicht dar: Seit Jahresbeginn arbeiteten Cataldo Stella und Sohn Luca daran, das ehemalige „Kaiser’s“ am Spittaler Hauptplatz in eine Pizzeria zu verwandeln. Ursprünglich war der Plan im April zu eröffnen, Renovierung und die Modernisierung der elektrotechnischen Betriebsmittel verzögerten das Vorhaben. Anfang August war es schließlich soweit: Im „Semplicemente Italiano“ konnten die ersten Gäste begrüßt werden. „Wir sind mit dem Start sehr zufrieden und haben schon viele positive Rückmeldungen für unsere italienische Küche bekommen“, freuen sich Vater und Sohn. Gekocht wird täglich frisch (Mittwoch Ruhetag), ein Mittagsmenü wird angeboten.