Die heißen Sommertage locken tausende Menschen an die Kärntner Seen. Dies sorgt für Hochbetrieb bei den Rettungsschwimmern der Wasserrettung. Insbesondere für Kinder ist es sehr wichtig, früh schwimmen zu lernen und so ein Bewusstsein für Sicherheit im Wasser zu entwickeln. Diesem Anliegen widmeten sich der gemeinnützige Verein „Soldaten mit Herz“ und die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Döbriach mit Leiter Bernd Pucher mit einem Kinder-Sicherheitstag am Millstätter See.

Am 11. August veranstalteten die beiden Organisationen einen gemeinsamen Erlebnis- und Sicherheitstag für die Kinder und Jugendlichen des SOS-Kinderdorfs Moosburg. Die jungen Teilnehmer lernten wichtige Informationen über das Schwimmen und Stand-Up-Paddeln, sowie Baderegeln und Erste Hilfe am Wasser.

Verantwortliche zeigen sich begeistert

„Es ist erfüllend zu sehen, wie diese Zusammenarbeit den Kindern und Jugendlichen Spaß bringt und ihnen gleichzeitig wichtige Kenntnisse vermittelt. Solche Erlebnisse prägen und bleiben lange in Erinnerung“, freuen sich John Patrick Platzer, Präsident des Vereins „Soldaten mit Herz“ und dessen Stellvertreterin Imrana Jashari. Auch Michael Maier, Bürgermeister von Radenthein, lobte die Initiative: „Der Tag war ein voller Erfolg. Wir haben erlebt, wie der Zusammenhalt gefördert wird und unsere Gemeinschaft noch enger zusammenwächst.“